Андрей Макаревич* с семьей попал под ракетный обстрел в Израиле

Ракетный удар со стороны Ирана повредил дом Андрея Макаревича* и его супруги Эйнат Кляйн в Израиле, сообщает SHOT .

Фрагменты ракеты упали на дом и участок 72-летнего исполнителя, который находится в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. В результате было повреждено остекление в детской комнате. Металлические куски также упали в саду.

Кляйн заявила, что во время атаки Ирана их семья ехала из гостей домой. По словам женщины, им пришлось долго лежать прямо на земле и наблюдать за проезжающими экстренными службами. Макаревич* и его родные не пострадали.

Между тем посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало российским гражданам повременить с поездками в Израиль.

В ночь на понедельник Иран выпустил ракеты по Израилю в ответ на удары ЦАХАЛ по ливанскому Бейруту.

*Признан в России иностранным агентом.

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