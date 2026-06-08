Россиянам объяснили, куда «исчезли» почти 47 тысяч рублей зарплаты

Средняя зарплата в России в 2026 году приблизилась к 113 тысячам рублей, однако медианный заработок оказался почти вдвое ниже — 65,9 тысячи рублей. Разница в 47 тысяч рублей говорит о серьезном неравенстве доходов и не отражает реального заработка большинства работников, рассказали РИАМО генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева и профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

По данным Росстата, средняя зарплата в 2026 году составила почти 113 тысяч рублей в месяц. При этом банковская статистика показывает, что медианная зарплата россиян находится на уровне 65,9 тысячи рублей.

Как пояснила генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева, такая разница показывает, насколько неравномерно распределены доходы на рынке труда.

По ее словам, средняя зарплата рассчитывается как сумма всех заработков, разделенная на количество работников, поэтому на итоговый показатель существенно влияют высокие доходы небольшой группы людей.

«Разница между средней и медианной зарплатами в 47 тысяч рублей означает, что значительная часть фонда оплаты труда концентрируется у небольшой группы высокооплачиваемых специалистов и руководителей», — отметила Агаева.

Она добавила, что медианная зарплата считается более точным индикатором благосостояния населения, поскольку показывает уровень дохода работника, который находится ровно посередине распределения: половина сотрудников получает меньше этой суммы, а половина — больше.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев также считает, что показатель средней зарплаты может создавать искаженную картину благополучия.

По его словам, высокие зарплаты топ-менеджеров, владельцев бизнеса и специалистов редких профессий статистически «подтягивают» средний показатель вверх, хотя большинство россиян таких доходов не получает.

«Медианная зарплата гораздо лучше отражает, сколько зарабатывает обычный работник», — подчеркнул эксперт.

Толкачев отметил, что разрыв между средней и медианной зарплатой свидетельствует о высокой дифференциации доходов в экономике. Кроме того, значительная часть населения может жить на суммы даже ниже медианного показателя.

Эксперты сходятся во мнении, что средняя зарплата полезна для оценки общих экономических тенденций и динамики фонда оплаты труда, однако для понимания реального уровня жизни населения гораздо важнее ориентироваться именно на медианные показатели доходов.

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