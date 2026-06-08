Кто такая Мятная Лилу: кукольное лицо, миллионы просмотров и громкий конфликт с Волочковой

В современном медиапространстве все сложнее удивить искушенную публику. Однако некоторым блогерам это удается за счет эпатажа, нестандартной внешности или шокирующих поступков. Одной из самых ярких и противоречивых фигур российского интернета сегодня является Мятная Лилу — девушка с кукольным лицом, которая не боится говорить о своих зависимостях, тяжелом детстве и открыто конфликтовать со звездами шоу-бизнеса.

Кто такая Мятная Лилу и сколько ей лет

Настоящее имя интернет-звезды — Мария Урюпина (с недавних пор по паспорту — Лилу). Она родилась 13 февраля 2003 года в Москве. Ее история начинается как сюжет для драматического сериала: мать родила ее в возрасте 49 лет под давлением отца, успешного бизнесмена. Он поставил условие: либо она рожает, либо развод. Детство Марии было омрачено тяжелым психологическим климатом в семье. Мать, по словам девушки, была к ней холодна, часто проявляла агрессию и унижала дочь.

Ситуация усугубилась после развода родителей в 2009 году. Вместе с матерью Мария переехала в Люксембург, где столкнулась с жестокой травлей одноклассников из-за своего происхождения. В школе ей портили вещи, устраивали бойкоты. Если девочка жаловалась матери, та обвиняла во всем саму Машу. На фоне постоянного стресса у девочки начались проблемы с пищевым поведением: сначала анорексия, затем булимия.

Кульминацией домашнего насилия стал эпизод, когда мать попыталась задушить Марию подушкой. Девушка сумела вырваться и позвонила отцу, поставив ультиматум: либо он забирает ее к себе, либо она покончит с собой. Отец откликнулся на зов дочери, перевез ее в свой роскошный коттедж на Рублевке, где жил с новой семьей. Позднее отец подарил дочери свою половину дома, вторая половина осталась за матерью.

Популярность контента Мятной Лилу и психологические проблемы

Тяга к творчеству проявилась у Марии еще в подростковом возрасте. С детства она увлекалась музыкой, писала песни, а также фанатично любила аниме. Именно эта любовь подтолкнула ее к созданию уникального образа «живой куклы». Яркий макияж, сложные прически и парик стали неотъемлемой частью ее личности. По признанию самой Лилу, она уже давно не выходит из дома без грима, тратя на создание образа около двух с половиной часов ежедневно.

Псевдоним «Мятная Лилу» родился несколько лет назад вместе с первыми экспериментами с косметикой. Желание доказать миру свою значимость и компенсировать детские травмы вылилось в стремление стать популярной. Зарабатывать на своем творчестве она начала рано — с 15 лет выступала в ночных клубах.

Ее контент строится вокруг этого кукольного амплуа. Это музыкальные клипы, фотосессии и, что стало особенно популярным в последнее время, интервью. На своем YouTube-канале Мятная Лилу беседует с известными личностями, примеряя на них свои образы или просто обсуждая острые темы. Например, в апреле 2023 года она пригласила блогера Дашу Каплан и создала для нее свой фирменный стиль.

Однако за фасадом яркой жизни скрывается серьезная борьба. Мария страдала от алкогольной зависимости, ей даже ставили диагноз «алкоголизм 2-й степени», но благодаря помощи психотерапевта она смогла справиться с болезнью. Сейчас она посещает группы анонимных алкоголиков и пропагандирует трезвый образ жизни. В юности ради похудения она перенесла операцию по уменьшению желудка и ряд других пластических операций.

Мятная Лилу на телевидении

Популярность в сети неизбежно привела Мятную Лилу на телевидение. Она стала частой гостьей различных ток-шоу, где откровенно делилась подробностями своей непростой судьбы:

«За гранью» (НТВ): Здесь она рассказывала о сложных отношениях с родителями, буллинге и борьбе с лишним весом.

Развлекательные проекты телеканала «Ю»: такие как «Чадо из ада» и «Селянка-горожанка», где проверялись социальные навыки участников.

«Прямой эфир» (Первый канал): В июне 2024 года Лилу стала героиней выпуска, посвященного ее конфликтам внутри семьи и невозможности продать долю в доме из-за отсутствия связи с матерью. В студии присутствовали сама блогерша, Анастасия Волочкова и ее отец.

Кроме того, девушка получает высшее образование в Государственном институте кино и телевидения, совмещая учебу с медийной деятельностью.

Конфликт Мятной Лилу с Анастасией Волочковой: что случилось

Самым громким событием последнего времени для Мятной Лилу стало интервью, которое Лилу взяла у балерины Анастасии Волочковой в 2025 году. Поскольку они являются соседями по элитному поселку на Рублевке, встреча казалась логичной. В день интервью сначала все шло гладко, Волочкова вела себя мило, но как только включились камеры, поведение звезды резко изменилось.

По словам Лилу, балерина начала давить на самые больные точки собеседницы, зная о ее прошлых проблемах с зависимостью. «Есть вещи, о которых не говорят, в каком бы состоянии ты ни была. Я зависимый человек. Зависимость — это в принципе очень страшная болезнь, био-психо-социо-духовная. И Анастасия на эту тему очень сильно, так скажем, подсела», — рассказывает блогер.

Блогер утверждает, что сидела в откровенном шоке от напора артистки. Тем не менее, первое время Мария списывала это на провокацию ради шоу и не хотела раздувать скандал.

Все изменилось после съемки. Лилу сменила имидж (начала носить белый парик) и решила узнать мнение знакомых из шоу-бизнеса, отправив им фото. Когда она написала Волочковой, реакция оказалась обидной: балерина нелестно отозвалась о деятельности девушки, назвав ее занятия «фигней» и намекнув на неудачи. «Посыл был в том, что я неудачница, что я занимаюсь какой-то фигней. Слово было другое, вы понимаете. У меня еще был тогда период, я пыталась всех „выздоравливать“ (вылечить. — Прим. ред.). Все алкоголики через это проходят. Этот период, когда ты приходишь в выздоровление и тебе хочется „выздороветь“ весь мир, помочь всем», — объясняет Лилу.

Лилу восприняла это болезненно, так как находилась тогда в периоде выздоровления и пыталась помочь окружающим. Она предпочла промолчать. Но затем ситуацию обострила сама Волочкова, публично оскорбив внешность блогера, назвав ее «чудищем и глупой куклой».

Это стало последней каплей. Мятная Лилу заявила, что больше не намерена молчать и хочет подать судебный иск против заслуженной артистки РФ. Для нее вопрос денег вторичен — главное восстановить свое честное имя. Она предполагает два мотива поведения Волочковой: самоутверждение или зависть. «Я не знаю, почему она зацепилась за мой внешний вид. Тут два варианта: либо самоутверждается, либо завидует. Если самоутверждается, я очень рада, что могу быть полезной такому человеку. Если завидует, тоже понять можно, в принципе», — говорит звезда с кукольной внешностью.

Сама Волочкова заявила, что не хотела обидеть Лилу — целью ее слов было только направить девушку на путь истинный. «Я лишь пыталась ее направить в правильное русло. Она продолжает ходить, как чудище, по нашему поселку и распугивать людей, я говорила, чтобы она избавилась от образа куклы, помирилась с мамой и начала новую жизнь. Она восприняла все в штыки и слышит только оскорбления», — заявила балерина.

Волочкова считает, что ее успех и независимость многим не дают покоя, и она не собирается оправдываться за свою прямоту. «Пусть они идут все, куда хотят, вот именно ***** (предположительно матерное слово произнесла одними губами. — Прим. ред.)», — заявила балерина.

В итоге конфликт двух звезд до суда так и не дошел.