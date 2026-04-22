Верховный суд разрешил дарить коммерческую недвижимость родным без налога
Верховный суд РФ поставил точку в споре о налогообложении при дарении коммерческой недвижимости близким родственникам, сообщает «Коммерсантъ».
Согласно принятому решению, теперь такие сделки не облагаются налогом.
До этого момента подходы судов и государственных ведомств к подобным сделкам были противоречивыми. Это создавало реальные риски доначисления налога при дарении объектов коммерческой недвижимости.
Юристы отметили, что теперь в большинстве случаев эта угроза устранена.
