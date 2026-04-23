Минздрав изменил порядок освидетельствования на ВИЧ

Министерство здравоохранения утвердило новые правила проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию. Документ закрепляет точные сроки выдачи результатов тестирования и повышает требования к врачам, которые консультируют пациентов, сообщает ТАСС .

Согласно нововведениям, врачи-консультанты теперь обязаны проходить повышение квалификации по вопросам консультирования пациентов с ВИЧ. Общая продолжительность обучения должна составлять не менее 72 часов.

Кроме того, Минздрав закрепил срок, в течение которого пациент должен получить справку с результатами обследования. Документ необходимо выдать не позднее 10 дней с момента обращения в медицинское учреждение.

