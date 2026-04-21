Врач высказался об инициативе создать реестр россиян, отказавшихся от прививок

Давление и стигматизация в вопросах здоровья запускают механизм реактивного сопротивления. Когда пациента принуждают или вносят в реестры, доверие к медицине рушится, сообщил РИАМО врач Семен Котов.

Минздрав РФ опубликовал проект постановления о создании федерального реестра вакцинированных граждан. При одобрении на общественных обсуждениях его запустят 1 сентября 2028 года. Реестр граждан, отказавшихся от прививок, будет использоваться «для разработки планов информационно-разъяснительной работы».

«Страх усиливается, и человек ищет поддержку в псевдонауке, воспринимая систему здравоохранения как угрозу, а не как помощь. При этом инфекция не признает личных границ», — сказал Котов.

Он подчеркнул, что отказ от вакцинации снижает коллективный иммунитет, создавая бреши, через которые возбудитель бьет по самым уязвимым: младенцам, пациентам с онкологией и иммунодефицитами. Эпидемиологические риски неизбежно ложатся на все общество. Граница между личной свободой и ответственностью проходит там, где индивидуальный выбор начинает прямо угрожать жизням окружающих.

Информационная работа необходима, но она обязана строиться на эмпатии, доказательной медицине и честном обсуждении побочных эффектов. Задача врача — выявить глубинную причину страха пациента и аргументированно ее развеять. Эпидемиологическая безопасность достигается через осознанный диалог и восстановление доверия к науке, а не через директивы, заключил Котов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.