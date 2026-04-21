Взорвавшиеся в руках у школьника в Пермском крае купюры были химловушкой

Пачка купюр, которая взорвалась в руках у школьника в Пермском крае, оказалась химической ловушкой «Кукла». Мальчика забрызгало химкраской, он получил ожоги, сообщает Mash .

Данный вид пиротехники обычно кладут в сейфы на случай, если его попытаются вскрыть злоумышленники. Стоит «Кукла» около 1,5 тыс. рублей. После детонации химическая краска может распылиться на расстояние не менее полутора метров.

13-летний школьник шел домой и увидел на земле сверток с деньгами. Он решил, что это настоящие купюры и поднял их. После этого прозвучал хлопок, а парня забрызгало краской.

Он получил легкие ожоги руки. Медики оказали ему помощь на месте.

