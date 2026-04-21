Пачка купюр взорвалась в руках у школьника в Пермском крае

Подросток в Перми подобрал на улице сверток купюр, после чего раздался хлопок. Школьник получил ожоги, сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Госпитализация ребенку не потребовалось. Он получил легкие ожоги.

Правоохранительные органы проводят проверку. Почему случился взрыв, не сообщается.

В ведомстве призвали родителей разговаривать с детьми о безопасности. При обнаружении бесхозных вещей их нельзя трогать. Нужно сообщить об этом взрослым и отойти на безопасное расстояние.

