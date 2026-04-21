Пачка купюр взорвалась в руках у школьника в Пермском крае
Фото - © Игорь С. / Фотобанк Лори
Подросток в Перми подобрал на улице сверток купюр, после чего раздался хлопок. Школьник получил ожоги, сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
Госпитализация ребенку не потребовалось. Он получил легкие ожоги.
Правоохранительные органы проводят проверку. Почему случился взрыв, не сообщается.
В ведомстве призвали родителей разговаривать с детьми о безопасности. При обнаружении бесхозных вещей их нельзя трогать. Нужно сообщить об этом взрослым и отойти на безопасное расстояние.
