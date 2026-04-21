Сшивали анус: испанский тореадор был проткнут быком во время корриды

Тореадор получил тяжелое ранение во время корриды в Испании

В испанской Севилье во время корриды бык проткнул ягодицы известного тореадора Моранте де ла Пуэбла. Мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщается на сайте El Pais .

По данным издания, во время своего первого выступления на арене тореадор отрезал ухо быку. Но встреча со вторым быком оказалась неудачной.

512-килограммовое животное сбило мужчину с ног, повалило и проткнуло рогами. Они вошли в ягодицы и пробили прямую кишку. Тореадора отнесли в лазарет. Медики заявили, что ранение очень серьезное.

Пострадавшему провели операцию, которая длилась больше двух часов. Врачам пришлось очищать рану, восстанавливать стенки прямой кишки и сфинктерного аппарата, а также устанавливать дренаж в постанальном и ретроректальном пространстве.

