сегодня в 21:48

Уголовное дело возбудили после взрыва пачки купюр в руках школьника в Перми

Уголовное дело возбудили по факту получения школьником ожога от химической ловушки в виде пачки купюр в Пермском крае, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В вторник в Мотовилихинском районе 13-летний подросток нашел на улице пачку денежных купюр. При попытке поднять его сработало устройство, которое, предварительно, являющееся химической ловушкой. В результате инцидента красящее вещество попало в глаза школьнику. Пострадавшего осмотрели медики, после чего отпустили домой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.