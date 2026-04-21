Герой Советского Союза Иван Кашин умер в возрасте 89 лет

Накануне на 90-м году жизни скончался Герой СССР, летчик Иван Кашин, проявивший отвагу и способствовавший нейтрализации террористов на борту самолета в 1973 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.

«Герой Советского Союза, почетный гражданин города Брянска, легендарный советский летчик, мужественный и отважный человек, достойный гражданин России, патриот Родины — таким запомнят Ивана Андреевича все, кто его знал», — говорится в сообщении.

Иван Андреевич родился 2 января 1937 года в населенном пункте Сахаровка Воронежской области. В 1948 году его семья перебралась в Елец. В 1955 году Кашин поступил Сасовское летное училище гражданской авиации. В 1957 году его распределили в Управление гражданской авиации центральных районов и Арктики в Москве, а затем направили в Брянский объединенный авиаотряд.

В 1973 году командир самолета Кашин, проявив смелость и отвагу, спас экипаж и пассажиров воздушного судна Як-40. Иван Андреевич успел подать сигнал бедствия, когда террористы попытались захватить самолет. После этого Кашин в экстремальных погодных условиях, совершил вынужденную посадку в Москве, где самолет был взят штурмом, а террористы задержаны.

За героизм, мужество и высокое летное мастерство, проявленные при исполнении служебных обязанностей, пилоту Ивану Кашину присвоили звание Героя Советского Союза.

