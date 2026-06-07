Академик РАЕН Бычков: шаровые молнии могут быть 5 цветов и достигать 100 метров

Шаровые молнии могут достигать размеров в диаметре от 20 сантиметров до 100 метров, а их цветовая гамма насчитывает пять основных оттенков. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН и председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

По словам физика, данное природное явление формируется после удара обычной линейной молнии. Чаще всего это происходит в летний период во время грозы.

Импульс линейной молнии уходит в землю, после чего заряд переходит в почву и порождает шарообразный объект, состоящий из сильно нагретого газа или пара, заряда и оксидной оболочки. При этом средний размер плазмоида составляет около 20 сантиметров. Однако в истории науки были и гигантские 100-метровые экземпляры.

Спектр излучения шаровой молнии включает белый, голубой, желтый, оранжевый и красный цвета. Конкретный оттенок напрямую зависит от химического состава материала, в который изначально ударил грозовой разряд.

Например, при попадании в органические соединения формируется оранжевое свечение, а при ударе в металл — белое. Отдельно ученый развеял миф о зеленых шаровых молниях: на самом деле люди видят оранжевую или желтую. Подобные явления объясняются особенностями человеческого зрения. Примерно 4% людей воспринимают стандартный желтый или оранжевый спектр как зеленый.

Время существования шаровой молнии в среднем составляет порядка 20 секунд. После этого она либо уносится воздушными потоками, либо бесшумно гаснет, либо разрушается со взрывом.

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