Депутат Нилов выступил против наказания водителей за магнитные рамки для номеров
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Водителям можно ставить магнитные рамки на автомобильные номера, это не запрещено. Об этом заявил председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что использование магнитных рамок не является правонарушением. Эту позицию подтвердили в МВД РФ.
Нилов отметил, что магнитные рамки не видоизменяют государственный регистрационный номер во время движения. А когда машина не двигается, она может стоять и без номеров, и с искаженными номерами.
«Магнитные рамки использовать можно. Есть официальный ответ МВД, со ссылкой на позицию Конституционного суда», — сказал депутат.
Он добавил, что запрещена установка подложных номеров и сокрытие номеров во время движения. За это предусмотрена ответственность.
Также он рассказал о случаях, когда правоохранители ошибочно наказывают водителей, неправильно трактуя норму. Например, ранее на Урале на девушку-автоблогера завели административное дело за использование магнитных рамок.
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