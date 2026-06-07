Депутат Нилов выступил против наказания водителей за магнитные рамки для номеров

Водителям можно ставить магнитные рамки на автомобильные номера, это не запрещено. Об этом заявил председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что использование магнитных рамок не является правонарушением. Эту позицию подтвердили в МВД РФ.

Нилов отметил, что магнитные рамки не видоизменяют государственный регистрационный номер во время движения. А когда машина не двигается, она может стоять и без номеров, и с искаженными номерами.

«Магнитные рамки использовать можно. Есть официальный ответ МВД, со ссылкой на позицию Конституционного суда», — сказал депутат.

Он добавил, что запрещена установка подложных номеров и сокрытие номеров во время движения. За это предусмотрена ответственность.

Также он рассказал о случаях, когда правоохранители ошибочно наказывают водителей, неправильно трактуя норму. Например, ранее на Урале на девушку-автоблогера завели административное дело за использование магнитных рамок.

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