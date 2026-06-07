Человек погиб во время стрельбы в Израиле

Утром в воскресенье в центральной части Израиля произошла стрельба. В результате один человек погиб, сообщает ТАСС .

Еще как минимум пять человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Всех их доставили в больницу, заявили в национальной службу скорой помощи.

В полиции добавили, что стрельба произошла на автозаправочной станции рядом с поселком Кохав-Яир. Населенный пункт расположен у самой линии разграничения с палестинскими территориями Западного берега реки Иордан.

Израильская полиция считает происшествие терактом, а стрелка — террористом. Правоохранители нашли на месте ЧП автомобиль, который, предположительно, использовался во время нападения.

Также известно, что одного из причастных к стрельбе нейтрализовали. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после инцидента провел оперативное совещание. В канцелярии главы правительства также назвали происшествие терактом.

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