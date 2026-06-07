В Японии нашли мертвым студента из США, пропавшего после ссоры из-за ChatGPT

В Японии волонтерская поисково-спасательная группа обнаружила тело 20-летнего американского студента Уэстона Хиггинботэма. Молодой человек, обучавшийся в Обернском университете в американском штате Алабама, пропал в Киото 29 мая после бытовой ссоры с матерью, сообщает Indian Express со ссылкой на телеканал CNN.

Поисковая операция продолжалась неделю в лесных массивах. Она привлекла внимание международной общественности

Информацию о гибели юноши официально подтвердили его родственники. 6 июня семья Хиггинботам опубликовала заявление в социальной сети Facebook*. В нем сообщалось, что тело Уэстона было найдено в горной местности за пределами Киото.

Как стало известно журналистам, поводом для ухода студента из семьи во время совместного отпуска стала, по словам его матери Нэнси Хиггинботэм, «глупая ссора» касательно использования технологий. Женщина слишком часто прибегала к помощи чат-бота ChatGPT для навигации по туристическому маршруту и поиска ресторанов.

Погибший Уэстон был страстным натуралистом, веганом и убежденным пацифистом. По словам матери, юноша выступал категорически против растущей зависимости человечества от искусственного интеллекта.

Свою позицию он аргументировал тем, что крупные языковые модели потребляют колоссальные природные ресурсы, включая огромные объемы воды и электроэнергии, используемые для охлаждения и работы дата-центров.

Мать погибшего подчеркнула, что в моменты сильного гнева или эмоционального всплеска ее сыну всегда было свойственно уединяться и уходить на природу.

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