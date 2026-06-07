Воробьев: поддержка близких помогает героям СВО возвращаться к жизни

Воробьев прокомментировал историю участника СВО Дениса Николина, который вышел из комы во многом благодаря поддержке супруги Регины. Губернатор отметил, что именно сочетание семейной поддержки, работы медиков и реабилитологов помогает людям восстанавливаться и возвращаться к полноценной жизни.

«Поступок Регины не случайно здесь обсуждается, потому что он очень важный в жизни каждого человека. Многие могут оказаться в сложной ситуации, и таких случаев огромное количество. Это могут быть близкие твои, твой муж, твои дети. И, конечно, когда близкий человек рядом, когда он заботится, он беспокоится, делает все, чтобы максимум оказать поддержки и помощи, — это дорогого стоит», – сказал Воробьев.

Он добавил, что врачи делают большую работу для реабилитации героев СВО.

«Врачи, по крайней мере там, где я бываю, и реабилитационные центры, психологи, реабилитологи, хирурги делают очень большую, часто сложную работу. Поэтому всегда хорошо, когда и близкие, волонтеры, вы сказали, заботятся о тех, кто в беде. Это и психологическая помощь, и врачи делают свое дело. Мне кажется, вот эти два слагаемых точно способствуют тому, чтобы человек выздоравливал, вставал на ноги», – отметил губернатор.

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