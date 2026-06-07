Пожилой парапланерист разбился в Кабардино-Балкарской Республике
Фото - © Роман Дзюбало / Фотобанк Лори
На парадроме «Флай Чегем» в Кабардино-Балкарской республике произошла трагедия — разбился парапланерист, сообщает «112».
Погибшему было 68 лет. Он приехал из Москвы. Предварительно, мужчина летел на параплане без инструктора, а в какой-то момент резко рухнул вниз.
Он получил смертельные травмы и погиб на месте.
Трагедия произошла днем в Чегемском районе. На месте работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.
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