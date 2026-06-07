ВС РФ нанесли удары по портовой и энергетической инфраструктуре Украины

Российские вооруженные силы нанесли массированные удары по военной и критической инфраструктуре Украины. Применялись ракеты, БПЛА и авиация, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Российские войска поразили объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры. Их противник задействовали в интересах ВСУ.

Кроме того, под удар попали патрульные катера, склады горюче-смазочных материалов, а также цеха сборки и площадки запуска беспилотников дальнего радиуса действия. Поражение объектам, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников было нанесено в 141 районе.

Российские средства противовоздушной обороны за отчетный период продемонстрировали эффективность. Расчетами ПВО были перехвачены и уничтожены 11 управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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