Россиянку с раздробленными руками больше суток не могут прооперировать в Израиле

Россиянка получила тяжелые травмы обеих рук из-за несчастного случая во время поездки в Израиль. Местные врачи больше суток не могут сделать пострадавшей операцию из-за проблем со страховкой, сообщает «112» .

О ситуации рассказала дочь женщины, блогер Николь. Перед поездкой ее матери оформили страховку с покрытием до 100 тысяч долларов. В Израиле женщина споткнулась и упала, а затем попала в больницу, где ей диагностировали раздробленные кости.

Пострадавшей понадобилась срочная операция. Медики заявили, что лечение обойдется в 15 тысяч долларов. Но для госпитализации семье нужно было предоставить гарантийное письмо, которое должна была оформить ассистирующая компания.

По словам блогера, документы пришлось ждать несколько часов, а госпитализация постоянно откалывалась.

После обследования врачи заявили, что медлить с операцией нельзя. Документы с заключением медиков семья направила представителям страховой. Несмотря на это, решение так и не было принято оперативно.

Россиянка промучилась больше суток в ожидании хирургического вмешательства. У нее были сильные боли и высокое давление. Позднее ей сообщили, что госпитализация и операция в выбранной больнице не согласованы.

Женщине предложили лететь в Россию, несмотря на то, что пациентке требовалась срочная операция. Сейчас она все еще находится в Израиле. Семья боится организовывать перелет без дополнительного исследования. Она хочет добиться лечения в Израиле.

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