Ефимов: в столице реконструируют более 10 км набережных Москвы-реки

В Москве продолжается глобальное благоустройство набережных — здесь создают современные пространства для прогулок и отдыха. Работы идут в трех округах: ЗАО, СЗАО и ЦАО. Общая протяженность реконструируемых участков превысит 10 км, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на левом берегу Москвы-реки сейчас реконструируют Карамышевскую и Шелепихинскую набережные.

«На правом берегу продолжается строительство набережных от Шелепихинского моста до театра „Мастерская Петра Фоменко“. В Мневниковской пойме идут подготовительные работы для благоустройства будущих набережных. Их общая протяженность превышает 10 км. Новые набережные появятся в районах Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

После реконструкции Карамышевская и Шелепихинская набережные сольются в единый пешеходный маршрут от проспекта Маршала Жукова до Пресненской набережной. Это пространство станет полноценным променадом и парком для местных жителей.

На противоположной стороне, на набережной «Западный порт», строители уже укладывают гранитную плитку, монтируют фонари и обустраивают велодорожки. Далее этот участок продолжит новая набережная — от Белорусского моста до «Мастерской Петра Фоменко». Там укрепляют берег и создают искусственные насыпи, чтобы расширить территорию. Когда оба участка откроют, москвичи смогут гулять от моста Академика Королева до Дорогомиловского моста.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков уточнил детали по Мневниковской пойме. Он пояснил, что там появятся две благоустроенные набережные. Западная пройдет от дома № 37А на улице Нижние Мневники до пляжа южнее Крылатского моста. Восточная — от пересечения Нижних Мневников с Проектируемым проездом № 1166 до строящегося моста-паруса в створе Новозаводской улицы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о дорожном строительстве в Зеленограде: в районе Крюково реконструировали и построили около 3 км дорог.

Москва входит в число регионов-лидеров по строительным темпам, а городские объекты возводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».