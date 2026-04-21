Богомаз: мирная жительница погибла, наступив на мину «Лепесток» под Брянском

Мирная жительница погибла, наступив на противопехотную фугасную мину «Лепесток» (ПФМ-1) ВСУ в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что семье погибшей местной жительницы будет оказала вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Кроме того, губернатор призвал жителей региона быть бдительными и осторожными, а также не приближаться к опасным и незнакомым предметам. При обнаружении подозрительных предметов необходимо звонить Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Ранее дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в Брянской области. В результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя.

