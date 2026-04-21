Прокуратура рассказала школьникам Балашихи о мошеннических уловках

Школьники и учителя из балашихинской городской школы № 1 посетили профилактическое мероприятие, организованное совместно с работниками прокуратуры. Перед ними с лекцией о кибермошенничестве в IT-сфере выступил помощник прокурора Балашихи Илья Пентюхин, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

На встрече присутствовало около 80 человек. Участники повторили ключевые правила безопасного общения с вероятными злоумышленниками, а также узнали о самых частых приёмах обмана с применением информационных технологий.

Илья Пентюхин обратил особое внимание на то, что подростки находятся в группе повышенного риска при столкновении с такими угрозами. Им были перечислены следующие важные тезисы:

настоящие сотрудники банков никогда не звонят клиентам с запросами персональных данных;

правоохранительные органы могут связаться для приглашения в отделение, но не будут запрашивать коды из СМС или данные «Госуслуг»;

звонки от «официальных лиц» через мессенджеры — явный признак мошенничества.

По окончании лекции представитель надзорного ведомства дал ответы на вопросы школьников.