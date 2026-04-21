Жуковский станет площадкой для проведения Первой Подмосковной лиги КВН

Детали сотрудничества после обсудили глава Жуковского и заместитель генерального директора «АМИК», а также директор структуры КВН Москвы и Подмосковья Рубен Партевян. Встреча прошла в Московском молодежном центре «Планета КВН».

Первая игра Первой Подмосковной лиги КВН сезона 2026 года состоится 22 апреля во Дворце Культуры города Жуковский. Начало в 18:00. Вход свободный.

На сцене в этот день встретятся команды из Жуковского, Москвы, Твери, Тулы, Ногинска, Подольска, Егорьевска, Пушкино, Балашихи. Жуковский будет представлять команда Молодежного центра «Дружба» — «Футурина». Ведущим мероприятия станет Дмитрий Володин.

Добавим, что перед началом игры, с 16:30 до 18:00, в фойе Дворца культуры среди всех зрителей пройдет розыгрыш призов и бонусов от жуковских предпринимателей.

До начала игры гостей ждут различные интерактивные площадки: интерактивные мастер-классы по различным видам танца, фитнес-разминка, роспись хной, метафорические карты и лотерея с пожеланиями, дегустации выпечки. 16+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.