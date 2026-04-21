Неадекватная женщина приставала к детям и показывала грудь на площадке

Вероятно, выпившая и неадекватная женщина приставала к детям на площадке в одном из ЖК Новороссийска. Она не только повышала голос на школьников, но и показывала им свою грудь, сообщает Kub Mash .

По словам местных жителей, женщина забрела во двор, подошла к детской площадке и стянула штаны. Она завела разговор с девочками и просила их снять лифчики.

Происходящее заметила одна из жительниц и криками пыталась прогнать неадекватную женщину с площадки. Затем взрослые вышли во двор.

Но даже это не остановило нарушительницу порядка. Она продолжила пререкаться, а затем оголила грудь с криками: «На! Смотри!».

