Россиянки пожаловались на скрытую съемку водителями скутер-такси на Бали

Российские туристки, отдыхающие на Бали, рассказали, что водители скутер-такси стали часто снимать пассажиров на видео без их согласия, а затем публиковать записи в соцсетях, сообщает РИА Новости .

Одна из россиянок обнаружила видео с собой уже после поездки. По ее словам, она случайно наткнулась в интернете на ролик с индонезийской подписью о россиянках на Бали. Выяснилось, что ее снимали во время поездки на байке-такси. Девушка была в коротком топе, и оператор делал акцент на зону декольте.

В комментариях под видео, по словам девушки, развернулась настоящая травля, в том числе на национальной почве. На просьбу удалить ролик автор не отреагировал.

Еще две россиянки сообщили, что также столкнулись с подобным поведением. По их словам, водитель во время поездки держал камеру включенной и задавал провокационные вопросы.

