В Рособрнадзоре заявили, что отмены ЕГЭ в ближайшие годы не будет

В России отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы не планируется, а альтернативная модель поступления в вузы может появиться не ранее чем через 10 лет. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщают « Известия ».

По словам главы ведомства, пока никто не предложил ничего нового взамен существующей системы.

«Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10», — отметил Музаев.

Он также подчеркнул, что действующая система, несмотря на недостатки, обеспечивает прозрачность и равные условия для абитуриентов из всех российских регионов.

