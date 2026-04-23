В Рособрнадзоре заявили, что отмены ЕГЭ в ближайшие годы не будет
В России отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы не планируется, а альтернативная модель поступления в вузы может появиться не ранее чем через 10 лет. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщают «Известия».
По словам главы ведомства, пока никто не предложил ничего нового взамен существующей системы.
«Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10», — отметил Музаев.
Он также подчеркнул, что действующая система, несмотря на недостатки, обеспечивает прозрачность и равные условия для абитуриентов из всех российских регионов.
