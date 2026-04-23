В Новосибирске девушка заявила о попытке похищения неизвестными на дороге

По словам девушки, на трассе две машины заблокировали дорогу, по которой она двигалась вместе с друзьями. Из автомобилей вышли несколько мужчин и заявили, что она подозревается в краже, а ее знакомые — в торговле людьми.

Девушка не растерялась и позвонила в полицию, заявив, что никуда не поедет без сотрудников. Мужчины дожидаться наряда не стали и скрылись с места происшествия.

Правоохранители проверили информацию и выяснили, что девушка не находится в розыске. Она написала заявление в полицию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.