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В Московском регионе формируется добровольческий отряд для противодействия БПЛА

В Москве и области формируется новый добровольческий отряд Минобороны РФ — «БАРС-Москва». Это элитное подразделение для работы с БПЛА-перехватчиками.

Его бойцы обеспечивают безопасность московского региона, используя передовые технологии противодействия дронам. Ключевой задачей является защита неба от беспилотных систем противника.

Служба проходит исключительно в Москве, Московской или Калужской областях. Она не относится к участию в СВО. Контракт заключается строго на 1 год (для призывников приравнивается к году военной службы по призыву).

Достойный доход и оплата на этапе обучения

Зарплата составляет от 220 000 рублей в месяц для рядового состава, от 300 000 рублей — для командного состава.

Добровольцев ждет 30 дней бесплатного обучения работе с БПЛА-перехватчиками на базе в Москве и области. На весь период подготовки за бойцами сохраняется и выплачивается полное денежное довольствие.

Кто может вступить в ряды «БАРС-Москва»

Базовые требования:

мужчины, граждане РФ, возраст от 18 до 50 лет,

группа здоровья А, Б или В (подтверждается медкомиссией),

география проживания и прописка не имеют значения.

Кандидаты в приоритете:

с высшим или средним специальным техническим образованием,

с опытом военной службы или участия в СВО,

с навыками пилотирования БПЛА.

Ограничениями для поступления являются наличие неснятой или непогашенной судимости, а также при ведении дознания/следствия, тяжелых медицинских противопоказаний (ВИЧ, туберкулез, гепатиты и ряд других заболеваний, выявленных медкомиссией), алкогольной, наркотической или иной зависимости.

Государственная поддержка

Семьям бойцов «БАРС-Москва» предоставляется государственная поддержка:

пособие семье при рождении ребенка,

ежемесячное пособие на ребенка,

зачисление детей в детские сады,

бесплатные городские детские сады,

бесплатное питание для детей в школах,

бесплатные продленка, кружки, секции,

бесплатная учеба в колледжах и ВУЗах,

помощь и уход пожилым родителям и близким,

профессиональное обучение для супруги и детей,

содействие членам семьи в поиске работы,

психологическая помощь семье,

помощь в оформлении выплат, мер поддержки,

помощь по юридическим вопросам,

льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Количество мест строго ограничено. Прием анкет ведется до 1 августа. Оставить заявку можно с помощью бота в Telegram — @bars_mo_bot, бота в мессенджере МАКС или по номеру: +7 (495) 556-65-66. Также заявки принимаются на сайте: контрактмо.рф.

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