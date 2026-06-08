Седой иностранец мастурбировал на несовершеннолетних в Красногорске

Около 14:30 на железнодорожной платформе «Павшино» в подмосковном Красногорске седой иностранец мастурбировал на 14-летних девочек. Об этом Telegram-каналу « Красногорск Онлайн » рассказала подписчица.

Стоя на платформе, она обратила внимание на мужчину, который прятался за балками забора. Седой иностранец был одет в бежевую кепку, голубую футболку и темно-синие шорты.

Правонарушитель наблюдал за двумя, как считает подписчица, 14-летними девочками. Они сидели на лавке.

«Я встала ближе к ним и закрыла спортивной сумкой обзор, однако это не помешало ему начать, думаю, вы сами догадаетесь что», — отметила она.

Сделать видеозапись или сфотографировать правонарушителя девушка не успела. Как только она направила камеру мобильного телефона в сторону мужчины, тот оделся и скрылся с места происшествия.

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