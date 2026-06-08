Статуя Афродиты: голая женщина каждый день сидит на лавке в Казани

В Казани голая женщина ежедневно занимает почетное место на лавке прямо во дворе на улице Рахлина. В Сети ее называют «статуей Афродиты», сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что женщина совершенно голая. Под ягодицы она постелила кофту, рядом на лавке сложены ее вещи. Женщина сняла даже обувь и поставила ноги сверху.

При этом нарушительницу порядка совсем не смущают дети, гуляющие на площадке, и прохожие. Правоохранители неоднократно забирали ее в участок, но «греческая богиня» постоянно возвращается на любимое место.

В этот раз свидетели вызвали скорую помощь и полицию. На кадрах видно, как к женщине приближается доктор.

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