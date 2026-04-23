Франция заявила об отсутствии планов по передаче ядерного оружия другим странам

Франция не рассматривает варианты передачи своего ядерного оружия или стратегических ракет другим странам. Об этом заявили в посольстве Франции в РФ, сообщают « Известия ».

В дипломатическом представительстве заявили, что Париж не рассматривает создание какого-либо альтернативного механизма ядерного сдерживания на смену собственному или сдерживания в рамках НАТО. Также дипломаты отметили, что, несмотря на сообщения пресс-бюро Службы внешней разведки РФ и некоторых российских политиков, Франция не планирует передавать ядерное оружие или стратегические ракеты другим государствам.

В посольстве пояснили, что предложение президента Эммануэля Макрона о проведении диалога с европейскими партнерами по вопросу ядерного сдерживания входит в рамки традиционной политики Парижа.

Что касается двустороннего диалога с Польшей, о котором договорились Варшава и Париж 20 апреля в Гданьске, то он был нужен для определения наличия общего интереса к сотрудничеству в сфере обычной обороны и ядерного сдерживания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.