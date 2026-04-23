Сумасшедший червь: в США предупредили о новой опасности для сельского хозяйства

Это новая агрессивная инвазивная разновидность червей, они разрушают почву и вредят растениям.

Данный вид известен как азиатский «прыгающий червь», «сумасшедший червь» или «змеиный червь». Он живет только один сезон, погибая с приходом холодов. В Минсельхозе Колорадо отметили, что основная угроза от вредителя заключается в том, что он очень быстро потребляет органический материал на поверхности, разрушая критически важный слой почвы, который нужен для поддержания местной флоры, среди них и полевые цветы, и лесные экосистемы.

Как уточнил директор отдела растениеводства министерства Вондирад Гебру, очень важно предотвратить распространение «прыгающего червя» для сохранения здоровых почв и зеленых насаждений.

При этом на сегодняшний день эффективных мер борьбы с «прыгающими червями» нет. По данным Минсельхоза Колорадо, во время гиперактивности черви вредят корневой системе растений, также из-за них очень быстро высыхает почва. В этом случает в земле есть необходимые для растений химические элементы, но они недоступны для них.

