Психолог вместо подруги: почему пары выбирают специалиста, а не советы друзей

Еще несколько лет назад конфликты в отношениях чаще выносили на обсуждение в круг близких. Но в настоящее время этот подход все чаще дает сбой: субъективные советы и сами разговоры зачастую только усиливают напряжение. Поэтому все больше пар обращаются к психологу, а не обсуждают проблемы с друзьями и родственниками, об этом в разговоре с РИАМО рассказала практический психолог, коуч Людмила Гусева.

Почему советы друзей не работают

Близкое окружение пары почти всегда включено эмоционально и не может быть нейтральным. Друзья и родственники оценивают ситуацию через собственный опыт, а не через реальную динамику конкретной пары.

Родственники и друзья неизбежно руководствуются личными оценками происходящего, а в кризисные моменты важно найти объективное решение. В таких разговорах часто формируется односторонняя поддержка, которая закрепляет конфликт вместо того, чтобы его разрешить.

Обсуждение личных проблем вне пары может привести к дополнительным сложностям. Как бы люди не доверяли своим друзьям, такие разговоры всегда несут риск утечки информации, а это может спровоцировать еще один конфликт. В результате к исходной проблеме добавляется напряжение из-за нарушения личных границ партнера.

Зачем нужен нейтральный специалист

Ключевое отличие работы с психологом — нейтралитет. Специалист не занимает сторону и действует в интересах пары. Главная задача психолога — не найти виноватых, а помочь партнерам вместе выйти из кризиса. Зачастую именно отсутствие симпатий и антипатий позволяет специалисту разбирать ситуацию глубже и точнее. Психолог помогает паре услышать друг друга и выстроить прочный фундамент доверия и взаимопонимания.

При выборе специалиста решающую роль играет не только образование, но и практика. Именно опыт работы с кризисами и конфликтами отличает специалиста от друга или родственника. Это влияет и на скорость результата: с поддержкой профессионала многие вопросы решаются быстрее.

Как меняется разговор в кабинете

В присутствии психолога партнерам проще говорить открыто, они могут обсуждать чувства, страхи и обиды, не опасаясь осуждения. Формат работы задает другие правила общения и помогает услышать друг друга, а не только отстаивать свою позицию.

Терапия не ограничивается решением одной проблемы, пара учится конструктивно выражать эмоции, договариваться, поддерживать друг друга и справляться со стрессом. Эти навыки сохраняются и позволяют в будущем предотвращать новые конфликты.

Почему меняется отношение к терапии

Обращение к психологу перестает восприниматься как слабость. Все больше людей понимают, что забота о ментальном здоровье так же важна, как и забота о теле и физическом состоянии. На это влияет и степень просвещения, которую дают современные медиа, и открытость публичных людей, которые делятся своим опытом работы со специалистами.

Что делать, если в паре есть кризис

Первый шаг — признать, что проблему не удается решить привычными способами.

Следующий шаг — поискать специалиста, у которого есть опыт работы с конфликтами и которому вы могли бы довериться.

Еще один важный момент — готовность обоих партнеров участвовать в процессе и обсуждать сложные темы. Зачастую только один из партнеров готов и хочет пойти к специалисту, и ему приходится уговаривать и тащить второго в терапию.

Чего не стоит делать

Не стоит выносить личные конфликты на широкое обсуждение среди знакомых — это часто усугубляет ситуацию.

Также не стоит откладывать обращение за помощью, если разговоры в паре идут по кругу и не приводят к результату.

Вывод

Каждая пара уникальна, и универсальных советов не существует. Психолог подбирает подход под конкретную ситуацию, и это позволяет не только сохранить отношения, но и сделать их более осознанными и устойчивыми.

