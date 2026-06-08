«Дни были очень тяжелыми»: жену Петросяна прооперировали

Концертного директора и супругу народного артиста РСФСР Евгения Петросяна прооперировали. Татьяна Брухунова призналась, что для нее это были очень тяжелые дни, сообщает «Звездач» .

Она рассказала поклонникам, что операция была плановой. Последние дни выдались особенно тяжелыми из-за большого количества перевязок, а также приема обезболивающих и антибиотиков.

«Теперь все почти позади. Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал», — рассказала Брухунова.

Всю неделю жена юмориста пыталась прийти в себя и отвлечься. Она ходила в кино с Петросяном, много времени проводила с мамой и детьми.

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