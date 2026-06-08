«Дни были очень тяжелыми»: жену Петросяна прооперировали
Концертного директора и супругу народного артиста РСФСР Евгения Петросяна прооперировали. Татьяна Брухунова призналась, что для нее это были очень тяжелые дни, сообщает «Звездач».
Она рассказала поклонникам, что операция была плановой. Последние дни выдались особенно тяжелыми из-за большого количества перевязок, а также приема обезболивающих и антибиотиков.
«Теперь все почти позади. Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал», — рассказала Брухунова.
Всю неделю жена юмориста пыталась прийти в себя и отвлечься. Она ходила в кино с Петросяном, много времени проводила с мамой и детьми.
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