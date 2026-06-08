На ямочный ремонт дорог в Подмосковье направили почти 800 млн руб

В 2026 году на локальный ямочный ремонт в муниципалитетах Подмосковья направлено 790 млн рублей, что позволит полностью выполнить запланированный объем работ, сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

«В бюджет органов местного самоуправления на локальный ямочный ремонт в текущем году доведено 790 млн руб. Плановая площадь ямочного ремонта — 374 тыс. квадратных метров. Финансирования достаточно для того, чтобы закрыть годовую потребность по локальному ямочному ремонту», – сказал Даниленко в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что для своевременного выполнения работ определили и взяли на контроль единые предельные сроки заключения основных контрактов для муниципальных бюджетных учреждений. Эти сроки включены в рейтинг глав.

«Например, контракты на ремонт покрытия и поставку асфальта должны быть заключены не позднее 15 марта. Информация была доведена до всех глав. Лучшие муниципалитеты по ремонту локальных разрушений — это Серпухов, Балашиха, Красногорск. Однако есть и отстающие муниципалитеты. Это Чехов, Королев и Солнечногорск, которые показывают крайне низкий процент выполнения работ — 44% и ниже», – рассказал министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

«Важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями», – подчеркнул Воробьев.

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