Магнат Алексей Мордашов возглавил топ российских миллиардеров Forbes

Список миллиардеров с российским гражданством расширился до 155 человек. В топе с большим отрывом лидирует владелец Nordgold Алексей Мордашов, сообщает Forbes .

Оценка магната в рейтинге взлетела до рекордных 37 млрд долларов. Впервые в истории данного топа состояние предпринимателя из РФ превысило отметку 30 млрд долларов. Это произошло из-за сильно выросшей оценки золотодобывающей компании Nordgold. Так, за год цена на золото повысилась почти на 80%. Оценка Nordgold почти вдвое превысила стоимость принадлежащих Мордашову акций «Северстали», в прошлом именно они были его основным активом.

Совокупное состояние отечественных миллиардеров повысилось с прошлогодних 625,5 млрд долларов до рекордных 696,5 млрд долларов. Причем это произошло, несмотря на замедление роста экономики в РФ из-за высокой ключевой ставки Центробанка и западного санкционного давления.

Прирост в рейтинге богатых россиян обеспечили в основном новички, которых в топе оказалось 14, еще три бывших миллиардера вернулись в список. Четверо покинули его из-за снижения оценки бизнеса, еще трое по решению судов лишились основных активов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.