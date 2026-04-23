Эксперт рассказал об удобной функции в видеозвонках в мессенджере MAX

Функция трансляции экрана во время видеозвонка в MAX заменяет собой необходимость долгих и запутанных объяснений на словах. Пользователь может в любой момент разговора нажать одну кнопку и начать в реальном времени показывать собеседнику все происходящее на дисплее своего смартфона или мониторе компьютера. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

«Это позволяет мгновенно продемонстрировать нужный текстовый документ, запустить обучающую презентацию, вместе просмотреть фотографии или детально показать путь к определенному разделу в сложных настройках устройства. Передача изображения происходит абсолютно плавно, без рывков и рассыпания картинки на пиксели, гарантируя высокую четкость каждой детали», — сказал эксперт.

По словам специалиста, для использования этой возможности не требуется устанавливать никаких дополнительных программ для удаленного доступа или регистрироваться в сторонних сервисах. Весь процесс происходит внутри самого мессенджера максимально безопасно. Это кардинально экономит нервы и время, превращая часовые попытки объяснить сложный процесс в двухминутное руководство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.