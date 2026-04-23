День перехода на электронные чеки учредили в России

По данным Федеральной налоговой службы, в России ежедневно пробивается около 220 млн фискальных чеков, в год их количество превышает 80 млрд штук. В связи с этим, в России учредили ежегодный День перехода на электронные чеки. Инициатором стала торговая сеть «Пятёрочка», сообщает пресс-служба продуктовой розничной компании.

День, который будет отмечаться 22 апреля, призван привлечь внимание к проблеме переработки бумажных чеков и сократить объем неэкологичных отходов в ритейле. Объем чековой ленты, которая ежегодно оказывается на мусорных полигонах, может достигать 60 тыс. тонн. При этом даже частичный перевод документа в цифровой формат может существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду.

«Бумажные чеки в силу технических аспектов, действительно, трудно поддаются переработке, а их объем остается колоссальным. То, что кажется повседневной и незаметной частью покупки, на практике превращается в заметную нагрузку на окружающую среду. Мы хотим обратить внимание всех покупателей и пользователей услуг, не только в нашей сети, но в целом по стране, что перевод чеков в электронный вид — это не только про экологичное поведение, но и про более комфортный клиентский опыт. Для нас это в первую очередь вопрос заботы — о людях, о повседневном удобстве и о том, в какой среде мы живем», — прокомментировал управляющий директор торговой сети «Пятёрочка» Владислав Курбатов.

Сами покупатели отмечают невостребованность бумажного чека. Согласно исследованию, проведенному Russian Field в марте — апреле 2026 года, 58% покупателей торговых сетей не забирают бумажные чеки на постоянной основе: 49% делают это выборочно, в большинстве случаев оставляя их на кассе, и лишь 9% сознательно перешли на цифровой формат. Всегда забирают бумажные чеки при покупке 42% респондентов, причем 26% из них сразу выкидывают его в мусорный контейнер.

Причины перевести чеки в электронный вид со стороны покупателей выглядят прагматично: 32% респондентов в целом не пользуются чеком как инструментом проверки, и в бумажном виде он для них бесполезен, 29% не перешли в электронный формат, но забирать бумажные чеки забывают, а 26% респондентов и вовсе считают их просто лишним мусором. При этом треть опрошенных уверенно заявляет, что электронный формат гораздо удобнее с учетом тех функций, которые чек несет сам по себе. По мнению покупателей, бумажные чеки целесообразно сохранить лишь для техники и товаров с гарантийным сроком обслуживания (57% опрошенных), при покупке дорогих товаров (55% опрошенных) или при необходимости отчитываться перед работодателем (51%).

«Очень символично, что День перехода на электронные чеки будет отмечаться в День Земли. Перейти на электронный чек — это подарок Земле и вклад в сохранение лесов, сокращение загрязнения планеты химическими веществами, необходимыми для производства термобумаги. Мы надеемся, что к этой инициативе будут активно присоединяться другие компании, а средства, сэкономленные на печати чеков, пойдут на проекты по сохранению биоразнообразия лесов. Если бумажный чек необходим — предлагаем торговым компаниям использовать бумагу, сертифицированную по строгим стандартам лесной сертификации. Это поможет сохранять старовозрастные леса», — отметил директор системы «Лесной эталон», член общественного совета «Рослесхоза» Николай Шматков.

На сегодняшний день 38% покупателей готовы перейти на электронные чеки и поддерживают саму идею, а 67% будут готовы к изменению механики, если мера позволит реально снизить вред для окружающей среды.

Торговая сеть рассчитывает, что в будущем ко Дню перехода на электронные чеки смогут присоединиться и другие ритейлеры и участники рынка. Совместные действия отрасли могут ускорить распространение цифровых чеков и сделать их стандартной практикой. Такие решения — часть системной работы компании в рамках стратегии устойчивого развития, где важна не только экология, но и поддержка более ответственных и комфортных повседневных привычек покупателей.