Мособлдума проведет конкурс «Лучший работодатель Подмосковья»

сегодня в 14:00

В Московской области 11 мая стартует конкурс «Лучший работодатель Подмосковья по созданию условий для здорового образа жизни и прохождения диспансеризации сотрудниками» – постановление о его проведении принято Мособлдумой на 134-м заседании.

«Конкурс проводится для того, чтобы поддержать и поощрить работодателей, которые действительно заботятся о здоровье своих сотрудников: создают благоприятные условия в коллективе, помогают персоналу вовремя проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Важно отметить, что речь о мероприятиях, утверждённых Приказом Министерства здравоохранения РФ №404н», – отметил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Конкурс проводится в три этапа:

· первый этап с 11 мая по 18 сентября 2026 года;

· второй этап с 21 сентября по 30 октября 2026 года;

· третий этап с 2 ноября по 7 декабря 2026 года.

Требования к участникам

В конкурсе могут принимать участие:

· юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность на территории Московской области;

· филиалы и представительства работодателей, которые расположены на территории Московской области.

Исключения:

· организации, которые находятся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;

· индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность в этом качестве;

· работодатели, которые имеют задолженность по заработной плате.

Как принять участие

С 11 мая по 18 сентября 2026 года работодателю необходимо направить анкету участника, заполненную по форме из приложения.

Работодатель может предоставить любые дополнительные сведения, которые показывают его работу по созданию условий для здорового образа жизни и организации диспансеризации сотрудников. Это могут быть фотографии, видеоролики, документы или другие материалы.

К анкете можно добавить презентацию (не более 15 слайдов, включая титульный) или видеоролик продолжительностью от 2 до 10 минут.

Конкурсные материалы, которые будут представлены с нарушением срока или других установленных требований, не рассматриваются.

Отправить конкурсные материалы необходимо на электронный адрес: zdravmod@yandex.ru

Критерии оценки

Баллы присваиваются по следующим показателям:

1) Участие сотрудников в ежегодной диспансеризации и профилактических медицинских осмотрах по Приказу Минздрава РФ от 27.04.2021 №404н;

2) Проведение диспансеризации на базе медицинской организации, включенной в Территориальную программу обязательного медицинского страхования Московской области;

3) Система информирования сотрудников о важности диспансеризации и профилактике заболеваний;

4) Эффективность мониторинга состояния здоровья сотрудников (наличие документации, периодичности обследований, выявление факторов риска заболеваний, постановка на диспансерный учет);

5) Совместные акции с медицинскими организациями (дни открытых дверей на предприятии, выездные медицинские бригады и т.д);

6) Использование инновационных технологий для улучшения процесса диспансеризации (электронные базы данных, дистанционные консультации врачей, телемедицина);

7) Наличие на предприятии, медицинского кабинета и врача и (или) медицинской сестры

8) Наличие спортплощадок, секций, договоров с фитнес клубами, группы лечебной гимнастики, зон отдыха и релаксации;

9) Насколько руководство предприятия эффективно сотрудничают с администрацией муниципального образования по вопросам диспансеризации и здорового образа жизни;

10) Насколько эффективно руководство предприятия сотрудничает с профсоюзной организацией.

Победителями признаются участники Конкурса, которые набрали наибольшее суммарное количество баллов и заняли 1, 2, 3 места.

Итоги конкурса

По результатам конкурса Комитет не позднее 2 ноября 2026 года направит приглашение на указанный в анкете адрес электронной почты для участия в церемонии награждения.

Церемония награждения победителей Конкурса проводится не позднее 7 декабря 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.