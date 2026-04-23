ЕС вводит запрет на проведение транзакций с участием 20 российских банков

Страны Европейского союза (ЕС) в рамках очередного пакета санкций вводят запрет на транзакции с 20 российскими банками, сообщается в заявлении на сайте Евросовета.

«ЕС вводит запрет на проведение транзакций с участием 20 российских банков», — говорится в сообщении.

Также Евросоюз вводит полный секторальный запрет на поставщиков и созданные в РФ платформы для перевода и обмена криптоактивов.

Кроме того, в рамках очередного пакета антироссийских ограничений ЕС запрещает операции с криптовалютой RUBx и любую поддержку со стороны европейских стран в разработке цифрового рубля

Ранее стало известно, что страны Евросоюза приняли 20-й пакет санкций в отношении России. По словам главы евросовета Антониу Кошты, ограничения направлены на сокращение возможностей РФ продолжать конфликт с Украиной.

