ЕС вводит запрет на проведение транзакций с участием 20 российских банков
Фото - © Андрей Кузьмин / Фотобанк Лори
Страны Европейского союза (ЕС) в рамках очередного пакета санкций вводят запрет на транзакции с 20 российскими банками, сообщается в заявлении на сайте Евросовета.
Также Евросоюз вводит полный секторальный запрет на поставщиков и созданные в РФ платформы для перевода и обмена криптоактивов.
Кроме того, в рамках очередного пакета антироссийских ограничений ЕС запрещает операции с криптовалютой RUBx и любую поддержку со стороны европейских стран в разработке цифрового рубля
Ранее стало известно, что страны Евросоюза приняли 20-й пакет санкций в отношении России. По словам главы евросовета Антониу Кошты, ограничения направлены на сокращение возможностей РФ продолжать конфликт с Украиной.
