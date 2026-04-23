В Подмосковье планируется внести законопроект о квотировании рабочих мест для матерей-героинь

Мособлдума провела мониторинг правоприменения закона «О квотировании рабочих мест» в части трудоустройства инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации рекомендации к труду, ветеранов боевых действий и иных категорий граждан, для которых установлено квотирование рабочих мест, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Комиссией был изучен период с 1 января 2024 года по 1 января 2026 год.

Как показал мониторинг, за два года было создано такое количество квотируемых вакансий, которое в полном объёме покрывает имеющиеся в Московской области потребности. Кроме того, имеется превышение количества квотируемых вакансий над текущим объёмом потребностей.

В связи с чем предлагается расширить перечень граждан, для которых работодатели с численностью свыше 100 человек обязаны квотировать рабочие места, двумя новыми категориями:

· женщины, удостоенные высочайшего звания «Мать-героиня»,

· граждане, награждённые областным орденом «Родительская доблесть».

«Реализация семейной и демографической политики, поддержка многодетности – наши ключевые задачи. Об этом всегда говорит Президент РФ Владимир Путин, – заметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. – И мы должны выполнять их с использованием реальных механизмов. Вернуться многодетному родителю после длительного перерыва на работу, подобрать график – может стать большой проблемой. Квотирование даёт законное право на рабочее место. Планируем рассмотреть законопроект до конца текущий сессии».

О законе

В Подмосковье работодателям, у которых численность работников:

· превышает 35 человек, устанавливается квота для приёма на работу инвалидов в размере 2% от среднесписочной численности работников;

· превышает 100 человек, устанавливается квота для приёма на работу категорий граждан, указанных в абзацах третьем – восьмом статьи 3 закона, в размере 1% среднесписочной численности работников;

· превышает 200 человек, устанавливается квота для приёма на работу ветеранов боевых действий – одно рабочее место.

Основные данные мониторинга за период с 1 января 2024 года по 1 января 2026год

Как показал мониторинг, за указанный период увеличилось количество:

· Организаций на территории региона, на которых распространяются нормы Закона, за три года увеличилось до 4827.

· Граждан, обратившихся в центр занятости населения для трудоустройства до 4255.

· Квотируемых вакансий для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, увеличилось до 7734.

· Квотируемых вакансий для трудоустройства инвалидов до 15808 и трудоустроенных инвалидов до 11637.

· Квотируемых вакансий для трудоустройства ветеранов боевых действий до 7734 и трудоустроенных ветеранов боевых действий до 875.

