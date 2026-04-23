Бежала за машиной: таксист чуть не увез ребенка у россиянки в Буэнос-Айресе

Таксист чуть не увез маленького ребенка у россиянки в Буэнос-Айресе

Россиянка Анна (имя изменено) рассказала в соцсетях о неприятной ситуации с такси, которая произошла недавно в Буэнос-Айресе. Таксист чуть не увез ее сына.

Она рассказала, что посадила мальчика на заднее сиденье и пошла положить вещи и коляску в багажник. В какой-то момент машина нашла отъезжать и ускоряться, несмотря на открытую заднюю дверь и непристегнутого ребенка.

По словам россиянки, она тогда бросила коляску и побежала за авто, схватилась за открытую дверь и какое-то время машина протащила ее по улице. Женщина кричала и пыталась стучать по машине, но водитель остановился только, когда прибежали другие люди с улицы.

Пострадавшая отметила, что ждет реакции от Uber, так как была создана угроза жизни ребенку.

Она также напомнила подписчикам, что никогда нельзя сажать детей в такси, пока взрослый складывает вещи.

