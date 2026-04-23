Минпросвещения утвердило новые нормы изучения обществознания в школах РФ

Министерство просвещения РФ изменило количество часов, отводимых на изучение обществознания в российских школах. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2027 года, сообщает РИА Новости .

Согласно нововведениям, в 9-х и 11-х классах на обществознание будет выделяться один час в неделю. Учащиеся 10-х классов будут изучать этот предмет по два часа в неделю.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пояснил, что учебная программа была скорректирована. С 1 сентября 2026 года школьники получат новые единые государственные учебники. Из программы убрали дублирование тем, которые уже есть в других предметах, при этом ключевые разделы обществознания сохранили и усилили.

Министр также отметил, что федеральная рабочая программа по этому предмету стала более практико-ориентированной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.