Ради кота в Петербурге автомобилисты остановили поток на Свердловской набережной
В Санкт-Петербурге на Свердловской набережной развернулась трогательная спасательная операция. Перепуганный кот в ошейнике выбежал прямо на проезжую часть и, спасаясь от машин, забился под одно из авто. Ряд транспортных средств остановился, пока одна из неравнодушных женщин спасала животное, сообщает «Mash на Мойке».
Водители, заметив животное, не стали сигналить и объезжать — они остановили поток, чтобы дать возможность помочь хвостатому.
На опубликованных кадрах видно, как одна смелая девушка не побоялась выйти на дорогу и полезла под машину, чтобы вытащить перепуганного кота. Вся операция заняла несколько минут. Водители терпеливо ждали, никто не возмущался и не торопил спасательницу.
Женщина достала кота из-под машины и поспешила в свое транспортное средство, в котором ехала, судя по всему, с семьей. За кадром ребенок спросил у мужчины-водителя, что его мама делает на дороге.
«У нас теперь есть кот, б****», — сказал автор видео в ответ ребенку.
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