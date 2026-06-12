Ради кота в Петербурге автомобилисты остановили поток на Свердловской набережной

В Санкт-Петербурге на Свердловской набережной развернулась трогательная спасательная операция. Перепуганный кот в ошейнике выбежал прямо на проезжую часть и, спасаясь от машин, забился под одно из авто. Ряд транспортных средств остановился, пока одна из неравнодушных женщин спасала животное, сообщает «Mash на Мойке» .

Водители, заметив животное, не стали сигналить и объезжать — они остановили поток, чтобы дать возможность помочь хвостатому.

На опубликованных кадрах видно, как одна смелая девушка не побоялась выйти на дорогу и полезла под машину, чтобы вытащить перепуганного кота. Вся операция заняла несколько минут. Водители терпеливо ждали, никто не возмущался и не торопил спасательницу.

Женщина достала кота из-под машины и поспешила в свое транспортное средство, в котором ехала, судя по всему, с семьей. За кадром ребенок спросил у мужчины-водителя, что его мама делает на дороге.

«У нас теперь есть кот, б****», — сказал автор видео в ответ ребенку.

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