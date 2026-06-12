Актер Чадов подал заявление о банкротстве компании, снявшей комедию «За Палыча!»

Российский актер Алексей Чадов инициировал процедуру банкротства кинокомпании, занимавшейся производством художественного фильма «За Палыча!». Поводом для обращения в арбитражный суд стал затянувшийся конфликт между артистом и продюсерами картины из-за доли от прибыли, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Чадов на протяжении нескольких лет пытается взыскать денежные средства с компании. Он утверждает, что создатели проекта полностью проигнорировали условия договора и не выплатили ему положенную долю от коммерческой прибыли киноленты.

В прошлом судебные инстанции встали на сторону актера, постановив взыскать с производственной компании более 73 млн рублей с учетом начисленных процентов. Однако данные решения были отменены вышестоящей инстанцией.

Материалы отправили на новое рассмотрение. Ключевым предметом разногласий между сторонами остается определение точной суммы чистых сборов от проката фильма и объема затрат, понесенных в процессе съемок. Текущее заявление о признания организации банкротом стало следующим этапом в разбирательстве о распределении доходов от кинокартины.

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