Путин установил штатную численность армии РФ на уровне 2 млн 399 тыс человек

Президент России указом установил штатную численность ВС РФ на уровне 2 млн 399 тыс. человек. Среди них 1 510 000 военных, документ выложен на сайте Официального опубликования правовых актов .

Правительству необходимо выделить Минобороны деньги из федерального бюджета для воплощения поставленной задачи.

Указ вступил в силу. Его подписали 12 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что ни у кого не получится добиться стратегического поражения РФ. Страны НАТО с их высоким технологическим уровнем осознали, что нанести России подобное поражение не удалось.

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