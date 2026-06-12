Путин: добиться стратегического поражения России не удастся никому

Президент России Владимир Путин заявил, что никому не удастся добиться стратегического поражения России. Свое мнение глава государства высказал на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, пишет ТАСС .

По словам Путина, даже страны НАТО, чей технологический уровень он оценил как высокий, уже поняли, что нанести России такое поражение невозможно.

«Никогда и никому не удавалось добиться стратегического окончательного поражения России, потому что наш многонациональный сплоченный народ понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед нашими детьми и внуками», — сказал президент.

«Надо отдать должное» уровню развития Североатлантического альянса, отметил Путин, однако это не меняет главного: Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы защитить свой суверенитет и национальные интересы. Президент не уточнил, о каких именно технологиях идет речь, но подчеркнул, что западные страны «просчитались» в своих прогнозах.

Отдельно президент высказался о расширении НАТО. По его словам, ряд стран вступили в альянс после 2022 года, рассчитывая получить «часть пирога» в случае поражения России. Эти государства, как считает Путин, ошиблись в своих ожиданиях, полагая, что смогут извлечь выгоду из гипотетического ослабления России.

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