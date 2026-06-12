Вдова Задорнова хочет запретить публиковать шутки сатирика про тупых американцев

Вдова сатирика Михаила Задорнова, Елена Бомбина, решила приватизировать его знаменитые монологи и шутки. Речь идет о десятках произведений, которые регулярно публикуются в соцсетях и на YouTube без ее ведома, сообщает Mash .

Осенью 2025 года между первой женой Велтой Задорновой и вдовой сатирика уже возникал имущественный спор. Бомбина пыталась отсудить часть денег, полученных за произведения мужа, считая их совместным нажитым имуществом. Однако суд ей отказал: права перешли по завещанию к Велте Задорновой, а Бомбина слишком поздно спохватилась.

Теперь Велта Задорнова озаботилась не финансовой, а творческой стороной наследства. В мае 2026 года она подала заявление в Мосгорсуд с требованием запретить распространять произведения Михаила Задорнова без ее согласия в интернете.

Суд удовлетворил заявление и временно наложил запрет на публикацию этих материалов до окончания разбирательства.

Михаил Задорнов скончался в ноябре 2017 года в одной из московских больниц. Причиной смерти стала онкология головного мозга.

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