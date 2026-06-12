Путин заявил, что только россияне могут защитить Россию

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими-участниками СВО сделал заявление о геополитическом положении страны. Глава государства подчеркнул, что кроме самих граждан Россия никому не нужна, только ее народ и армия в состоянии защитить государство, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Кремля.

По словам президента, страна практически в одиночку противостоит всему так называемому коллективному Западу в лице Североатлантического альянса.

Путин отметил, что все без исключения государства, входящие в состав НАТО, в настоящее время наращивают усилия. Они делают все возможное для достижения «победы» в конфликте, развязанном против России.

Глава государства добавил, что западные страны рассчитывали на быстрое стратегическое поражение РФ. Однако им не удалось добиться этой цели, и, по мнению Путина, не удастся никогда.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.