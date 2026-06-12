Туристка из Петербурга ослепла после массажа ног во Вьетнаме из-за позы

27-летняя жительница Петербурга на два часа потеряла зрение и так и не смогла его полностью восстановить после массажа ног во Вьетнаме. На сеансе девушка сидела в плетеном кресле, откинулась назад и уперлась затылком в спинку, но оказалось, что поза была неподходящей и привела к таким последствиям, сообщает Baza .

По словам девушки, как только процедура закончилась, она открыла глаза и поняла, что почти ничего не видит — перед ней были лишь световые пятна и размытые силуэты. Два часа она не могла вызвать такси и ориентировалась вслепую.

Врачей за границей девушка посещать не стала, решив, что все пройдет само. И действительно, зрение восстановилось, но не полностью. К специалисту девушка попала только спустя полгода — уже в России.

Медики объяснили, что из-за длительного неудобного положения головы произошло пережатие сосудов, питающих глаза. Нарушилось кровоснабжение, что и привело к слепоте. Если бы пациентка обратилась вовремя, ситуацию можно было бы скорректировать.

В итоге зрение Дарьи ухудшилось с −1,5 до −2 и −2,25, а на левом глазу усилился астигматизм. Врачи подчеркнули, что подобные случаи не единичны. Иногда проблемы возникают даже после мытья головы в парикмахерской — при длительном запрокидывании шеи сдавливаются сосуды, питающие мозг и глаза, что может вызвать кратковременную слепоту и последующее ухудшение зрения.

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